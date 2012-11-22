Мельниченко думает, что за ним следит «спецслужба Литвина»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам возле Печерского райсуда Киева перед допросом на судебном заседании по делу по обвинению экс-генерала МВД Украины Алексея Пукача в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

По словам экс-майора, его вызвали, чтобы он дал показания по тем фактам, которые ему стали известны в процессе службы. «О том, что я слышал собственными ушами о тех преступлениях касательно Гонгадзе, касательно Кравченко, о тех преступлениях, с которыми связан Кучма», - сказал Н.Мельниченко.

Он заявил, что должно быть доведено до логического завершения расследование преступлений, которые были совершены против Г.Гонгадзе, «против других, против Украины».

По убеждению Н.Мельниченко, после сегодняшних его показаний еще больше будет запущен механизм дискредитации заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователей следственной группы, которая ведет дело Пукача.

К помещению суда М.Мельниченко подъехал на микроавтобусе в сопровождении, как минимум, 5 охранников.

На вопрос журналистов, почему его так охраняют, М.Мельниченко заявил о незаконной слежке за ним неизвестными лицами и добавил, что это вопрос к спецслужбам.

При этом Н.Мельниченко сказал, что «есть факты, которые подтверждают: за мной ведется, по крайней мере, еще два дня тому назад велось незаконное наблюдение, какие-то неизвестные лица на подставных номерах следили».

По словам Н.Мельниченко, у него есть официальные ответы Генпрокуратуры, СБУ и МВД о том, что они не ведут за ним наблюдения. «По моему личному убеждению, это может быть одна из спецслужб, которая подчиняется непосредственно спикеру парламента Литвину. У Литвина есть такие возможности применить такие спецслужбы», - считает он.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в закрытом режиме рассматривает дело по обвинению экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Украины А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

Генеральная прокуратура 31 марта 2011 года утвердила обвинительное заключение и передала в суд для рассмотрения по существу это уголовное дело.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что А.Пукач в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.