МИД говорит, что информация об украинке в гареме в Косово не подтвердилась

20:07, 22 ноября 2012
Политика
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Предварительная проверка не подтвердила информацию украинки о том, что ее насильственно удерживали в гареме в Косово.

МИД Украины продолжит проверять эту информацию

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В частности, говорится в сообщении МИД, по результатам проведенной посольствами Украины в Сербии и Македонии предварительной проверки, на данный момент указанный случай компетентными органами этих стран не подтверждается.

В то же время дипучреждения Украины продолжают осуществлять дальнейшую проверку этой информации, заверили в министерстве.

Как сообщалось, украинка обвинила премьер-министра Косова Хашима Тачи во владении гаремом и рабами.

Женщина утверждает, что ей удалось сбежать из этого гарема. Она пожелала остаться неназванной и в интервью балканским газетам фигурирует как Н.М. Информацию о ней распространило Македонское информационное агентство MINA.

По словам украинки, в гареме 52 рабыни обслуживают не только самого премьера, но и других политиков и бизнесменов. Гарем расположен в подвале большого дома на перекрестке улиц Shaip Spahija и Bedri Shala.

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