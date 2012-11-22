МИД говорит, что информация об украинке в гареме в Косово не подтвердилась
Предварительная проверка не подтвердила информацию украинки о том, что ее насильственно удерживали в гареме в Косово.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.
В частности, говорится в сообщении МИД, по результатам проведенной посольствами Украины в Сербии и Македонии предварительной проверки, на данный момент указанный случай компетентными органами этих стран не подтверждается.
В то же время дипучреждения Украины продолжают осуществлять дальнейшую проверку этой информации, заверили в министерстве.
Как сообщалось, украинка обвинила премьер-министра Косова Хашима Тачи во владении гаремом и рабами.
Женщина утверждает, что ей удалось сбежать из этого гарема. Она пожелала остаться неназванной и в интервью балканским газетам фигурирует как Н.М. Информацию о ней распространило Македонское информационное агентство MINA.
По словам украинки, в гареме 52 рабыни обслуживают не только самого премьера, но и других политиков и бизнесменов. Гарем расположен в подвале большого дома на перекрестке улиц Shaip Spahija и Bedri Shala.