Луценко вернули в колонию
15:57, 22 ноября 2012Политика
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После оглашения определения Апелляционного суда Луценко отвезли в колонию.
Луценко - уже там
После оглашения определения Апелляционного суда Киева, который оставил без изменений приговор по делу об организации незаконной слежки экс-министр внутренних дел Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».
«Сразу по окончании суда его отвезли в колонию. 100 процентов он уже там», - отметили в пресс-службе.
Как известно, с 20 ноября во время заседания Апелляционного суда Ю.Луценко содержался в Киевском СИЗО.
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