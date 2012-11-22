Луценко вернули в колонию

После оглашения определения Апелляционного суда Киева, который оставил без изменений приговор по делу об организации незаконной слежки экс-министр внутренних дел Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Народная самооборона».

«Сразу по окончании суда его отвезли в колонию. 100 процентов он уже там», - отметили в пресс-службе.

Как известно, с 20 ноября во время заседания Апелляционного суда Ю.Луценко содержался в Киевском СИЗО.