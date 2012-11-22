Луценко проиграл апелляцию

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий текст постановления огласил председательствующий в судебном процессе судья Олег Присяжнюк.

Таким образом, Апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобу Ю.Луценко на приговор Печерского райсуда Киева.

Также без удовлетворения оставлены жалобы бывших сотрудников уголовного розыска Владимира Тарасенко и Олега Павленова.

«Коллегия судей Апелляционного суда постановила приговор Печерского суда Киева оставить без изменений. Полный текст определения будет оглашен 29 ноября в 10.00», – говорится в резолюционной части определения суда.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки за водителем бывшего первого заместителя председателя СБУ В.Сацюка В.Давыденко во время расследования отравления кандидата в Президенты Украины В.Ющенко.

Кроме того, суд осудил других обвиняемых по этому делу, бывших сотрудников МВД В.Тарасенко и О.Павленова к выплате 8,5 тыс. грн штрафа.