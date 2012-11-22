За несогласованную историю Украины Табачник будет наказывать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции, комментируя ситуацию, что в некоторых областях такие разделы истории Украины, как Голодомор 1932-1933 годов и деятельность Украинской повстанческой армии, преподаются не по программе Минобразования.

"Учиться дети в государственных и негосударственных средних общеобразовательных заведениях имеют право лишь по тем учебникам и пособиям, которые соответственно прошли педагогическую, психологическую и профессиональную экспертизу Министерства образования и Национальной академии педагогических наук. Все остальное - грубое, вопиющее нарушение закона", - сказал Д.Табачник.

Он добавил, что каждый человек может читать любые книги, а в школе ученики должны учиться по утвержденным Минобразования учебникам.

“Для тех, кто пытается калечить детей вокруг своих политических прихотей, то должны понимать и родители, и местные органы власти, что будет проверять их учебная инспекция в соответствии с планом”, - подчеркнул министр.

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Как сообщал УНИАН, 25 октября председатель Львовского областного совета Олег Панькевич дал поручение профильным комиссиям областного совета рассмотреть вопрос о выделении средств на приобретение для школ Львовской области пособий "Вступ до історії України" Андрея Закалюка и "Історія України" под редакцией Андрея Козицкого и подать соответствующие предложения при уточнении бюджета на 2012 год и формировании бюджета на следующий год.

В частности, поводом к этому стало заявление депутата Ярослава Кравченко на сессии Львовского областного совета, который призвал „не допустить изучения в школах Львовщины искаженной истории, из которой Минобразования выбросило важные события XX века, касающиеся Голодомора, национально-освободительных движений УНР и Холодного Яра, создания ЗУНР, патриотического сопротивления УПА, Помаранчевой революции”.

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Справка УНИАН. В этом году во Львове были изданы два учебных пособия: "Вступ до історії України " авторства А.Закалюка в издательстве "Астролябия" и "Історія України" для учеников 10–11 классов группы львовских историков под ред. А.Козицкого в издательстве "Пирамида". Львовский городской совет решением сессии от 11 октября постановил выделить средства на закупку пособий для всех школ города.

В августе в Управлении образования Львовского городского совета сообщили, что управление приобретет 2 тыс. экземпляров пособия, которое учителя истории во львовских школах смогут использовать в качестве дополнительного источника.