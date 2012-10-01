Украинские и российские ученые решили умолчать о спорных моментах истории

Как сообщает газета «КоммерсантЪ-Украина», межгосударственная рабочая группа, состоящая из украинских и российских историков, подготовила методическое пособие для учителей "Украина и Россия на перекрестках истории".

Издание напоминает, что решение о создании рабочей группы по разработке совместного методического пособия для учителей истории Украины и России было принято в октябре 2010 года. Предполагалось, что пособие синхронизирует спорные исторические позиции Национальной академии наук Украины (НАН) и Российской академии наук (РАН) относительно Голодомора 1932-1933 годов, деятельности Украинской повстанческой армии и Второй мировой войны. Подготовка издания завершилась в этом году. В Киеве оно было представлено в сентябре во время Дней науки и образования РФ. Всего было выпущено 200 экземпляров пособия.

Первый модуль издания посвящен вкладу Киево-Могилянской Академии в культуру обеих стран. Во втором модуле — "Культура древней Руси IX-XII веков" — рассказывается о фольклоре и обычаях древних славян. Авторы — сотрудники Института всеобщей истории РАН и Института истории НАН — сообщают, что культура того времени "объединяла в себе элементы различных цивилизаций", и перечисляют архитектурно-исторические, литературные и религиозные памятники Киева, Чернигова, Смоленска, Суздаля, Новгорода и Пскова.

Третий модуль посвящен социально-политической жизни русского дворянства и украинской шляхты в XV-XVII веках. Авторы раздела подчеркивают схожие черты господствующих сословий украинского и российского общества, описывают взаимоотношения внутри сословий, устройство судебной и торговой систем.

Четвертый модуль описывает реалии второй половины ХХ века. Например, рассказывается о попытках решить жилищную проблему с помощью строительства хрущевок. Здесь же идет речь о роли советского кинематографа. В частности, утверждается, что фильм "Семнадцать мгновений весны" заставлял зрителей "искать параллели между нацистским и коммунистическим режимами", а в сериале "Место встречи изменить нельзя" была затронута "тема правового произвола при Сталине". В разделе упоминается о дефиците продуктов, о стремлении граждан получать альтернативную информацию, слушая радиостанции ВВС, "Голос Америки" и "Свобода", но не исследуются причины развала СССР.

Издание отмечает, что о спорных моментах авторы решили вообще не упоминать. В книге полностью опущен период с 1600 по 1946 год, ничего не рассказывается о деятельности Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы, существовании Украины в составе Российской империи, гражданской войне, Голодоморе, Великой Отечественной войне и ОУН-УПА.

По словам главы рабочей группы с российской стороны, директора Института всеобщей истории РАН Александра Чубарьяна, события, вызывающие наибольшие дискуссии, будут описаны во второй части, которая начнет готовиться в 2013 году, а в российские учебники истории будут внесены коррективы с учетом положений нового пособия.

В Институте инновационных технологий и содержания образования при Минобразования (ИИТСО) заявили, что в Украине не собираются пересматривать школьные учебники в соответствии с положениями пособия для учителей.