Тюремщики говорят, что по новому УПК будут держать в СИЗО меньше людей
Госпенитенциарная служба Украины ожидает, что в связи со вступлением в силу нового Уголовного процессуального кодекса с Нового года количество лиц, которые содержатся в СИЗО, уменьшится приблизительно на 3 тысячи человек.
Об этом в комментарииТиждень.uaрассказал начальник управления внешних коммуникаций ГПтСУ Игорь Андрушко.
По его словам, в следственных изоляторах, которых в Украине 32, сейчас содержится чуть меньше 40 тысяч человек. Уголовные дела в отношении почти 25 тысяч человек уже переданы в суды, которые будут определять меру пресечения для них.
«Меньшая часть находится под следствием, если можно так сказать, следственно арестованные», - сказал И.Андрушко.
Представитель пенитенциарной службы объясняет, что новый УПК предусматривает введение альтернативных мер пресечения - денежного залога и домашнего ареста, что и позволит разгрузить следственные изоляторы.
И.Андрушко прогнозирует «уменьшение потока поступления лиц в следственные изоляторы» приблизительно на 3 тысячи человек.
«Мы ожидаем, что разгрузка будет с нового года», - сказал он.
«Сегодня будут только первые шаги для того, чтобы выполнять эти все нововведения по новому УПК. Не освобождение, а первые юридические шаги – представления соответствующие, документальные оформления и т.п.», - объяснил И.Андрушко.
Напомним, сегодня, 20 ноября, вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс Украины.