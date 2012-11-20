Тюремщики говорят, что по новому УПК будут держать в СИЗО меньше людей

Об этом в комментарииТиждень.uaрассказал начальник управления внешних коммуникаций ГПтСУ Игорь Андрушко.

По его словам, в следственных изоляторах, которых в Украине 32, сейчас содержится чуть меньше 40 тысяч человек. Уголовные дела в отношении почти 25 тысяч человек уже переданы в суды, которые будут определять меру пресечения для них.

«Меньшая часть находится под следствием, если можно так сказать, следственно арестованные», - сказал И.Андрушко.

Представитель пенитенциарной службы объясняет, что новый УПК предусматривает введение альтернативных мер пресечения - денежного залога и домашнего ареста, что и позволит разгрузить следственные изоляторы.

И.Андрушко прогнозирует «уменьшение потока поступления лиц в следственные изоляторы» приблизительно на 3 тысячи человек.

«Мы ожидаем, что разгрузка будет с нового года», - сказал он.

«Сегодня будут только первые шаги для того, чтобы выполнять эти все нововведения по новому УПК. Не освобождение, а первые юридические шаги – представления соответствующие, документальные оформления и т.п.», - объяснил И.Андрушко.

Напомним, сегодня, 20 ноября, вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс Украины.