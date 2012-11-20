Сегодня вступает в силу новый УПК

Сегодня вступает в силу новый Уголовный процессуальный кодекс.

Новым УПК, в частности отменяется дополнительное расследование уголовного дела. В Уголовном процессуальном кодексе расширен перечень оснований для задержания лица или взятия его под стражу, ограничиваются сроки пребывания под стражей в СИЗО: за незначительные и средней тяжести преступления – до 6 месяцев, за тяжкие и особо тяжкие – до года. Согласно положениям нового УПК, адвокаты получают значительно больше полномочий. В частности, заявлять ходатайство о вызове свидетелей или изъятии каких-то документов. При этом из нового кодекса исключена норма, которая позволяла привлекать к защите обвиняемых их близких родственников.

Новый УПК предусматривает создание Государственного бюро расследований.

Как сообщал УНИАН, 14 мая Президент Украины Виктор Янукович подписал Уголовный процессуальный кодекс, а также Закон № 4652-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Уголовного процессуального кодекса Украины».

Верховная Рада приняла Уголовный процессуальный кодекс Украины в ночь на 13 апреля.

Парламент рассматривал во втором чтении проект УПК четыре дня, начиная с 10 апреля. Однако, если 10 и 11 апреля заседания ВР объявлялись закрытыми, то пленарное заседание, которое началось в 10.00 12 апреля, завершилось только утром 13 апреля около 4.10.

Всего в кодекс было внесено более 3700 поправок.

Оппозиция заявила, что УПК принят с нарушениями.

Общественность призывала Президента не подписывать УПК в связи с нарушением процедуры его принятия.