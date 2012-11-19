Регионал говорит, что новый УПК даст шанс на оправдание 25% подсудимым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола сказал народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник.

Он отметил, что пока в Украине количество оправдательных приговоров достигает 0,2%. «Мы ожидаем, все-таки, будет среднестатистическим где-то 20-25%, как в Европе», - сказал В.Олейник.

Кроме того, по его словам, в целом, новый УПК соответствует европейским стандартам и неплохо адаптирован к украинской среде.

В.Олейник напомнил, что, согласно положениям нового УПК, адвокаты, которые раньше были как «бедные родственники», получают больше полномочий. В частности, они могут заявлять ходатайства о вызове свидетелей или изъятии каких-то документов.

Также он отметил, что под судебный контроль возьмут конституционные права и свободы. В частности, на любой обыск нужно будет разрешение суда, причем судья будет выписывать разрешение на изъятие конкретного нужного документа.

Кроме того, принудительный привод на допрос также будет осуществляться с разрешения суда. Новым УПК также отменяется дополнительное расследование дела, сказал депутат-«регионал».

В частности, как напомнил В.Олейник, сегодня суд еще имеет три решения: дополнительное расследование, оправдательный, обвинительный приговор. «Вот дополнительное расследование и давало нам историю, когда по 5-6 лет люди сидели в СИЗО, потому что там шел «футбол»: пришли в суд, не хотят принять решения, или нет весомых доказательств – на дополнительное расследование», - отметил он.

Также ограничиваются сроки пребывания под стражей в СИЗО: за незначительные и средней тяжести преступления – до 6 месяцев, за тяжкие и особо тяжкие – до года. «Все, дальше не мордуйте людей – принимайте решение», - отметил В.Олейник.

Следующим этапом после введения нового УПК, заметил он, должно стать реформирование самих органов криминальной юстиции. «Правила – это хорошо, а дальше мы должны подумать, а кто же их применяет? Значит, мы должны реформировать милицию, прокуратуру, суды, влиять на их качество через механизмы, которые четко должны быть прописаны в законе», - сказал В.Олейник.

Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс вступает в силу с 20 ноября.

13 ноября Президент Украины Виктор Янукович заявил, что поддерживает создание мониторинговой группы, которая будет проверять введение и выполнение норм нового УПК.

Справка УНИАН. Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины Верховная Рада приняла в ночь на 13 апреля.

В целом, парламент рассматривал проект УПК во втором чтении четыре дня, начиная с 10 апреля. В ходе рассмотрения парламент отклонил большинство поправок, предложенных депутатами из оппозиции.