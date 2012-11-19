Тюремщики говорят, что еврогости Тимошенко не жаловались

От экс-президента Европарламента Патрика Кокса и экс-Президента Республики Польша Александра Квасневского какие-либо замечания или предложения в адрес руководства пенитенциарной службы и, в частности, Качановской исправительной колонии не поступали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

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Как известно, сегодня на территории ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове состоялась встреча делегации Европарламента во главе с П.Коксом и А.Квасневским с осужденной экс-премьером Юлией Тимошенко. Встреча длилась около полутора часа и закончилась в 16.40.

П.Кокс и А.Квасневский поблагодарили за предоставленную возможность встретиться с Ю.Тимошенко, говорится в сообщении.