5 автомобилей в сопровождении ГАИ выехали из больницы Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, в 16.40 кортеж из 5 автомобилей в сопровождении автомобиля ГАИ выехал с территории больницы.

Наблюдатели Европарламента не остановились для того, чтобы дать комментарий журналистам.

На данный момент еще нет официальных комментариев относительно встречи в больнице.

Сторонники Ю.Тимошенко, которые дежурили под больницей, встретили кортеж автомобилей скандированием: «Юле - волю!».

Также из больницы уехали прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин и начальник управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш.