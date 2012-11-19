5 автомобилей в сопровождении ГАИ выехали из больницы Тимошенко
16:55, 19 ноября 2012Политика
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Наблюдатели от Европейского парламента в Украине, бывший Президент Польши Александр Квасневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс завершили встречу в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове с Юлией Тимошенко.
Кокс и Квасьневский встречались с Тимошенко
Как передает корреспондент УНИАН, в 16.40 кортеж из 5 автомобилей в сопровождении автомобиля ГАИ выехал с территории больницы.
Наблюдатели Европарламента не остановились для того, чтобы дать комментарий журналистам.
На данный момент еще нет официальных комментариев относительно встречи в больнице.
Сторонники Ю.Тимошенко, которые дежурили под больницей, встретили кортеж автомобилей скандированием: «Юле - волю!».
Также из больницы уехали прокурор Харьковской области Геннадий Тюрин и начальник управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш.
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