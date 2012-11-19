Власенко: Тимошенко призывает отменить новый УПК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Харькове сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

По его словам, этим УПК «юридически завершено формирование в Украине полицейского государства».

«Этот кодекс – это на самом деле сплошное нарушение Конституции, и этот кодекс на самом деле сплошное нарушение прав граждан», - сказал С.Власенко.

«Юлия Владимировна попросила меня сегодня обнародовать ее призыв ко всем оппозиционным силам в парламенте: одним из первых вопросов работы этого парламента поставить вопрос об отмене действия этого инструмента создания полицейского государства, который власть называет прогрессивным Уголовно-процессуальным кодексом», - подчеркнул он.

По словам защитника, в соответствии с нормами нового УПК, человек, в отношении которого возбуждается уголовное дело, не ставится в известность об этом. «Вы можете даже не знать, что против вас возбуждено уголовное дело», - отметил С.Власенко.

Защитник отметил, что глава 21 УПК «Негласные следственные розыскные действия» предусматривает возможность негласного контроля граждан аудио- и видеоспособом, наложение ареста на корреспонденцию, выемку корреспонденции без судебных решений, съем информации с транспортных и телекоммуникационных сетей, съем и хранение информации с электронных информационных систем. Защитник отметил, что по новому УПК следователь также имеет право обследовать публично недоступные места, жилье или другие владения лица путем тайного проникновения в них.

«То есть, без возбуждения уголовного дела вашу квартиру могут обыскать по решению следователя, тайно, вы даже знать об этом не будете», - отметил он.

С.Власенко подчеркнул, что новый УПК позволяет ведение аудио- и видеоконтроля места. «Они могут негласно устанавливать в ваших квартирах, в офисах, у вас, простите, в туалетах, аудио- и видеоконтрольные устройства, то есть видеокамеры», - сказал С.Власенко.

По его словам, защитник, согласно новому УПК, без разрешения и санкции следователя «практически ничего не может делать, не принимает участия в следственных действиях, а только может присутствовать при их проведении».

С.Власенко подчеркнул, что защитник и адвокаты «становятся тотально зависимыми от органов адвокатского самоуправления». То есть, отметил он, «юридически мы с вами находимся в режиме, когда власть юридически и законно может сделать с нами все что угодно».

Как сообщал УНИАН, Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины Верховная Рада приняла в ночь на 13 апреля.

В целом, парламент рассматривал проект УПК во втором чтении четыре дня, начиная с 10 апреля. В ходе рассмотрения парламент отклонил большинство поправок, предложенных депутатами из оппозиции.

Новый Уголовный процессуальный кодекс Украины вступает в силу с 20 ноября.