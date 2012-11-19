Луценко могут завтра привезти в Киев
Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, вероятнее всего, будет доставлен на заседание Апелляционного суда Киева во вторник, 20 ноября, где будет рассматриваться его жалоба на приговор по эпизоду, касающемуся дела об отравлении Виктора Ющенко.
Об этом адвокат экс-министра Алексей Баганец сказал в комментарии УНИАН.
"Это его жалоба, а также он подавал соответствующее ходатайство о том, что он хочет присутствовать на заседании. Без его участия суд не имеет права рассматривать апелляцию", - сказал А.Баганец.
Кроме того, адвокат предположил, что суд вряд ли примет решение по апелляции уже 20 ноября, поскольку должны выступить все адвокаты и все подсудимые, что затянется во времени.
В связи с этим, как отметил адвокат, целесообразно было бы в случае доставки Ю.Луценко и непринятия решения суда во вторник поместить его на время рассмотрения апелляции в Лукьяновское СИЗО.
Он подчеркнул, что такая процедура предусмотрена законодательством, и допустил вероятность такой ситуации.
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Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты В.Ющенко.
21 августа экс-министр Ю.Луценко подал апелляцию на этот приговор.
Рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор Печерского районного суда по делу о незаконном продолжении слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко назначено на 20 ноября.
16 ноября жена экс-министра внутренних дел Украины Ирина Луценко завила, что Ю.Луценко настаивает на том, чтобы пройти лечение в Киеве и одновременно принимать участие в судебном процессе в Апелляционном суде 20 ноября. «Для Луценко в приоритете – судебные заседания, он хочет пройти их до конца. И это несмотря на его самочувствие. Да, состояние его здоровья тяжелое, но позволяет ему находиться на судебных заседаниях, как это было все 1,5 года, пока продолжались процессы в Печерском суде. Ни длительная голодовка, ни вызовы «скорых» не стали на пути Луценко отстаивания своей чести перед судьями и прокурорами», - подчеркнула она.