Луценко могут завтра привезти в Киев

Об этом адвокат экс-министра Алексей Баганец сказал в комментарии УНИАН.

"Это его жалоба, а также он подавал соответствующее ходатайство о том, что он хочет присутствовать на заседании. Без его участия суд не имеет права рассматривать апелляцию", - сказал А.Баганец.

Кроме того, адвокат предположил, что суд вряд ли примет решение по апелляции уже 20 ноября, поскольку должны выступить все адвокаты и все подсудимые, что затянется во времени.

В связи с этим, как отметил адвокат, целесообразно было бы в случае доставки Ю.Луценко и непринятия решения суда во вторник поместить его на время рассмотрения апелляции в Лукьяновское СИЗО.

Он подчеркнул, что такая процедура предусмотрена законодательством, и допустил вероятность такой ситуации.

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Как сообщал УНИАН, 17 августа 2012 года Ю.Луценко был осужден к 2 годам ограничения свободы по делу об организации незаконной слежки во время расследования отравления кандидата в Президенты В.Ющенко.

21 августа экс-министр Ю.Луценко подал апелляцию на этот приговор.

Рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор Печерского районного суда по делу о незаконном продолжении слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко назначено на 20 ноября.

16 ноября жена экс-министра внутренних дел Украины Ирина Луценко завила, что Ю.Луценко настаивает на том, чтобы пройти лечение в Киеве и одновременно принимать участие в судебном процессе в Апелляционном суде 20 ноября. «Для Луценко в приоритете – судебные заседания, он хочет пройти их до конца. И это несмотря на его самочувствие. Да, состояние его здоровья тяжелое, но позволяет ему находиться на судебных заседаниях, как это было все 1,5 года, пока продолжались процессы в Печерском суде. Ни длительная голодовка, ни вызовы «скорых» не стали на пути Луценко отстаивания своей чести перед судьями и прокурорами», - подчеркнула она.