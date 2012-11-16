Тюремщики обещают постараться привезти Луценко на суд вовремя

Государственная пенитенциарная служба Украины заверяет, что приложит все усилия для доставки 20 ноября экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко из Менской колонии на судебное заседание в Киевский апелляционный суд.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.

«Мы получили из Апелляционного суда Киева официальное сообщение о дате начала судебного заседания и приложим все усилия, чтобы доставить на него осужденного Ю.Луценко из Менской колонии», - сказал И.Андрушко.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября состоится рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор Печерского районного Киева суда по делу относительно незаконного продолжения слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.