Тюремщики обещают постараться привезти Луценко на суд вовремя
Пенитенциарная служба заверяет, что приложит все усилия для доставки Луценко на заседание апелляционного суда.
Государственная пенитенциарная служба Украины заверяет, что приложит все усилия для доставки 20 ноября экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко из Менской колонии на судебное заседание в Киевский апелляционный суд.
Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь председателя ГПтСУ Игорь Андрушко.
«Мы получили из Апелляционного суда Киева официальное сообщение о дате начала судебного заседания и приложим все усилия, чтобы доставить на него осужденного Ю.Луценко из Менской колонии», - сказал И.Андрушко.
Как сообщал УНИАН, 20 ноября состоится рассмотрение апелляционной жалобы Ю.Луценко на приговор Печерского районного Киева суда по делу относительно незаконного продолжения слежки за водителем экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка Валентином Давыденко.