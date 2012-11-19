Поляки предупредили, что на пункте пропуска Зосин-Устилуг - проблемы

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Польской пограничной службы.

Как сообщал УНИАН, пассажиропоток в наземных пунтках пропуска на польско-украинской границе в первой половине этого года вырос на 7,6% - почти до 7 млн.

Между Украиной и Польшей функционируют 6 автомобильных, 8 железнодорожных и один пешеходный пункт пропуска на общей границе.