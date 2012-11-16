Луценко рвется в Киев на заседание суда

Жена экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко Ирина отмечает, что ее муж настаивает на том, чтобы пройти лечение в Киеве и одновременно принимать участие в судебном процессе в Апелляционном суде 20 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

И.Луценко считает, что вчерашнее предложение Государственной пенитенциарной службы Украины со ссылкой на заключение комиссии врачей о двухдневном обследовании на базе Черниговской областной больницы связано с тем, чтобы не дать возможности Ю.Луценко присутствовать на суде накануне очередной годовщины Майдана.

«Вероятно, внезапное желание обследовать Луценко связано с заседанием Апелляционного суда 20 ноября накануне очередной годовщины Майдана. Вероятно, из высоких кабинетов поступило указание любым образом не привозить Луценко в Киев, поскольку желающих встретиться с полевым командиром Майдана уже довольно много – и политики, и журналисты становятся в очередь к клетке, чтобы пожать руку своему другу, коллеге, соратнику», - отметила И.Луценко.

По ее словам, «осужденного, изолированного, больного Луценко власти боятся как сильного духом, непоколебимого в убеждениях политика».

И.Луценко подчеркнула, что ее муж «в который раз отказался от показательного обследования. Луценко требует лечения».

По ее словам, он предложил тюремщикам, чтобы его госпитализировали для прохождения курса лечения в Киеве во время рассмотрения его дела в Апелляционном суде.

«Для Луценко в приоритете – судебные заседания, он хочет пройти их до конца. И это несмотря на его самочувствие. Да, состояние его здоровья тяжелое, но позволяет ему находиться на судебных заседаниях, как это было все 1,5 года, пока продолжались процессы в Печерском суде. Ни длительная голодовка, ни вызовы «скорых» не стали на пути Луценко отстаивания своей чести перед судьями и прокурорами», - подчеркнула она.

И.Луценко отметила, что предложение о двухдневном обследовании в черниговской больнице выглядит «не иначе как фарс со стороны тюремщиков». По ее словам, «с 1 ноября Луценко не дают никаких медицинских препаратов, назначенных ему после последнего посещения его врачами, при тех имеющихся болях, которые он испытывает».

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-службы Государственной пенитенциарной службы, 15 ноября в условиях Менской исправительной колонии № 91 комиссией врачей в составе специалистов управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, областной больницы и медицинской службы управления ГПтС Украины в Черниговской области было предложено Ю.Луценко пройти на базе Черниговской областной больницы инструментальное обследование состояния здоровья. Соответствующую рекомендацию 8 ноября дала предыдущая комиссия врачей.

«Однако Ю.Луценко отказался от предложения врачей. Он заявил, что воздерживается от обследования, потому что желает согласовать это решение со своими защитниками», - отметили в ведомстве.

8 ноября пресс-служба ГПтС сообщила, что по заключению комиссионного осмотра показаний для лечения Ю.Луценко за пределами исправительного заведения нет.