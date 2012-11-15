ГПтС: Луценко отказался от обследования в больнице

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, сегодня в условиях Менской исправительной колонии (№91) комиссией врачей в составе специалистов управления здравоохранения Черниговской облгосадминистрации, областной больницы и медицинской службы управления ГПтС Украины в Черниговской области было предложено осужденному Ю.Луценко осуществить на базе Черниговской областной больницы инструментальное обследование состояния его здоровья. Соответствующую рекомендацию 8 ноября предоставила предыдущая комиссия врачей.

«Однако Ю.Луценко отказался от предложения врачей. Он заявил, что воздерживается от обследования, потому что желает согласовать это решение со своими защитниками», - отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины заявила, что, по результатам комиссионного осмотра, показаний для лечения Ю.Луценко вне границ исправительного заведения нет.

В сообщении отмечалось, что 8 ноября в условиях Менской исправительной колонии № 91 специалисты Минздрава и ГПтС провели комиссионный медицинский осмотр Ю.Луценко. «После проведения осмотра врачи назначили медикаментозное лечение под наблюдением медперсонала исправительной колонии, а также рекомендовали инструментальное и лабораторное дообследование состояния здоровья Ю.Луценко по профилю гастроэнтерологии, с возможной последующей консультацией врачей соответствующего профиля. Показаний для лечения Ю.Луценко вне границ исправительного заведения, согласно заключениям врачей, нет. Состояние здоровья осужденного определено как удовлетворительное», - шла речь в сообщении пресс-службы пенитенциарной службы.

9 ноября супруга экс-министра Ирина Луценко заявила, что ее муж отказался от медицинских осмотров в пределах колонии и настаивает на лечении в специализированном стационаре.

Она сообщила, что у Ю.Луценко обнаружили сердечное заболевание, добавив, что врачи неоднократно подтверждали, что ее муж болеет портальной гипертензией, циррозом печени, варикозом вен пищевода, открытыми язвами желудка и гепатитом.