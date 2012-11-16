У Тимошенко собрались немецкие и украинские врачи

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 10.00 на территорию медицинского заведения заехали специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.

В больницу также прибыли первый заместитель министра здравоохранения, руководитель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко, украинские члены международной медицинской комиссии, а также главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев.

Ожидается, что сегодня немецкие специалисты проведут брифинг.