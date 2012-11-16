У Тимошенко собрались немецкие и украинские врачи
12:14, 16 ноября 2012Политика
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Лечащие врачи экс-премьер-министра Юлии Тимошенко второй день подряд продолжают работу в ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где находится их пациентка.
Ожидается, что сегодня врачи Хармс и Райсхауэр дадут пресс-конференцию
Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 10.00 на территорию медицинского заведения заехали специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.
В больницу также прибыли первый заместитель министра здравоохранения, руководитель международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко, украинские члены международной медицинской комиссии, а также главный врач ЦКБ «Укрзалізниці» Михаил Афанасьев.
Ожидается, что сегодня немецкие специалисты проведут брифинг.
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