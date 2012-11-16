Новая ВР планирует первым делом выбрать спикера

В первый день работы Верховной Рады Украины VII созыва - 17 декабря - планируется избрать спикера.

Об этом заявляет народный депутат Владимир Олийнык (фракция Партии регионов) .

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По его словам, "этот вопрос будет окончательно определен на заседании рабочей группы. Голосование де-юре пройдет 17 декабря", сообщает "Коммерсант-Украина".

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины», согласно которому председатель ВР должен избираться путем открытого поименного голосования, а не путем заполнения бюллетеней.

За принятие в целом проголосовали 247 народных депутатов из 347, зарегистрированных в сессионном зале. «За» голосовали 189 депутатов из фракции Партии регионов, 2 - от НУ-НС, 25 - от КПУ, 19 - от Народной партии и 12 внефракционных.

Закон также предусматривает, что решение ВР об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством народных депутатов от конституционного состава парламента.

15 ноября В.Олийнык заявлял, что его партия еще не определилась со своей кандидатурой на должность председателя Верховной Рады. По его словам, “решение такое на политическом уровне не принималось, но называются для обсуждения многие кандидатуры”. Он отметил, что в СМИ называют кандидатуру министра юстиции Александра Лавриновича, - “опытного человека, профессионального юриста, взвешенного человека, который был первым заместителем председателя Верховной Рады.” В.Олийнык считает, что кандидатура А.Лавриновича “могла бы быть реальной на должность спикера”.

Также он считает, что спикером парламента может стать председатель фракции ПР Александр Ефремов, который «постоянно в зале, постоянно работает с депутатами, имеет большой опыт».

По словам В.Олийныка, во фракции Партии регионов есть много достойных людей, которые могли бы претендовать на должность председателя ВР, «но вопрос для обсуждения остается, потому что нужно дать для переговоров какой-то такой широкий диапазон, хотя бы три кандидатуры». При этом он не уточнил, какие политические силы или группы являются участниками переговор.

Также среди кандидатов на должность главы ВР называют представителей Партии регионов Андрея Клюева и Леонида Кожару.