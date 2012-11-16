В КПУ не исключают совместного голосования с ПР

Народный депутат Александр Голуб (N11 в списке Коммунистической партии; КПУ) заявил изданию "Коммерсант-Украина", что в КПУ рассчитывают на должности в руководстве Рады, но работать в составе парламентского большинства с ПР не намерены. "Мы можем претендовать на руководство Верховной радой, но КПУ приняла решение, что фракция будет работать сама по себе, и никаких коалиционных соглашений или договоров о создании большинства мы подписывать не будем",— заявил Голуб. Впрочем, депутат не исключил, что позиция партии в некоторых вопросах может совпасть с мнением будущего парламентского большинства: "Особенно если это касается пунктов выполнения нашей избирательной программы".