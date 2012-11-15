Турчинов уверяет, что Яценюка не подвинут

Об этом сообщил первый замглавы партии "Батькивщина" Александр Турчинов в эфире 5 канала, комментируя прогноз голосования и реальный результат на выборах.

"Я считаю, что Арсений Петрович отработал максимально возможное, в тех условиях в которых он работал он сделал все, что мог. Поэтому я считаю, что никаких сложений полномочий не может быть и речи. Потому что Арсений показал себя бойцом, и это видела вся страна", - отметил он, передает Украинская правда.

При этом Турчинов уточнил, что выводы относительно проведения избирательной кампании сделаны будут.

"Вы знаете, к оппозиции термин люстрация совсем не подходит. В то же время оргвыводы будут. Не все равно сработали. Были, безусловно, те вопросы, где мы организационно не доработали, как на уровне центральном, так и на уровне региональных штабов", - отметил он.

"Безусловно, будем делать выводы, кадровые изменения...", - подытожил политик.