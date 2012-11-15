Онлайн-дебаты «Campus 3.0: уроки парламентских выборов 2012»

15 ноября, 19.00-21.00

Киев, ул. Рижская 15

Можно ли побороть «фальсификационный» синдром, как отстаивать и развивать демократические стандарты, какие угрозы и вызовы «подарили» нам выборы, как в будущем не допустить нарушения избирательных прав граждан, что может сделать гражданское общество и власть для обеспечения справедливого подсчета голосов, будет ли новый состав Верховной Рады работоспособным и будет ли демонстрировать новое качество политики, как скажется избирательная кампания 2012 на украинских перспективах.

На острые вопросы представителей университетского сообщества, журналистов, экспертов, лидеров общественного мнения отвечать те, кто участвовал в выборах 2012: Геннадий Зубко - Всеукраинское объединение «Батькивщина», Андрей Ильенко - Всеукраинское объединение «Свобода», Олесь Довгий - самовыдвиженец.

Модераторы: Наталья Соколенко и Андрей Тузов

Вопросы участников онлайн-дебатов можно поставить на странице трансляции Campus30.org или на странице ФБ Campus 3.0, твиттер-трансляция по хештегу # campus30.