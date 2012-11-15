СМИ: Большая часть Мюнхена осталась без света

Столица Баварии осталась без света в четверг утром, а причиной отключения могла стать авария на местной ТЭЦ, сообщает РИА Новости ссылаясь на газету Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, отключение энергоснабжения произошло в 07.01 по местному времени (08:01 по киевскому времени). В городе не работают светофоры, мюнхенская служба пригородных железнодорожных перевозок сообщила, что поезда могут следовать с получасовым опозданием. В некоторых частях города свет уже подключили. Но когда энергоснабжение будет полностью восстановлено, пока не сообщается.

Пользователи соцсетей сообщают, что без света также остался город Моосбург в 50 километрах к северо-востоку от Мюнхена.

Мюнхен является столицей крупнейшей в Германии федеральной земли Бавария. Население города — более 1,4 миллиона человек. Он является третьим по численности населения городом Германии — после Берлина и Гамбурга.