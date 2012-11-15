Госдеп США: Избирательная кампания в Украине состоялась с нарушениями

Председатель отдела Украины, Молдовы и Беларуси Государственного департамента США Бекстер Гант подчеркивает, что парламентская избирательная кампания в Украине прошла с нарушениями.

Об этом он сказал в интервью радиостанции «Голос Америки».

«Мы разделяем позицию ОБСЕ и других международных наблюдателей относительно нарушений во время избирательного процесса. А именно - проблемы со свободой в медиа во время кампании, действия избирательных комиссий, в частности региональных избирательных комиссий, использование государственных ресурсов в поддержку проправительственных кандидатов, как также проблемы, с которыми столкнулись оппозиционные кандидаты. Мы поддерживаем всю обеспокоенность нарушениями, которые зафиксировали международные наблюдатели», - сказал Б.Гант.

Результаты выборов, по его словам, не повлияют на украинско-американские взаимоотношения.

«Мы будем продолжать работать, как с правительством Украины так и с оппозиционными силами для развития наших отношений. Мы будем работать на поддержку политических и экономических реформ в Украине и поддержим выраженное Украиной желание интегрироваться с Европой, потому что в этом будущее Украины, и мы хотим поддерживать этот процесс. Конечно, мы наблюдаем определенные проблемы в Украине в последние годы, регресс демократии, и мы побуждаем правительство Украины, как публично, так и приватно, решать эти проблемы, и мы будем это делать дальше» - отметил Б.Гант.

Комментируя возможность введения санкций против украинских правительственных чиновников, он отметил, что Госдепартамент отдает преимущество сотрудничеству, а не санкциям.

«Мы отдаем преимущество сотрудничеству с правительством Украины вместо того, чтобы идти путем санкций. Мы считаем, что именно сотрудничество с Украиной является путем достижения общих задач. Поэтому мы будем продолжать идти по этому пути, хотя я не могу сейчас предвидеть, что произойдет в будущем», - подчеркнул Б.Гант.

Он также заявил, что правительство США тесно координирует свою политику относительно Украины с европейскими коллегами.

«Наши европейские партнеры заявляли, что хотели бы продвинуть вперед процесс подписания Соглашения об ассоциации и свободной торговле с Украиной, но для этого Украина должна предпринять определенные шаги относительно соблюдения демократических стандартов. Мы также поддерживаем эту позицию и считаем, что в интересах Украины продолжение сотрудничества с нашими европейскими партнерами, чтобы попробовать достичь намеченных целей», - отметил Б.Гант.