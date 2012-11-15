Кужель: За два года вывели в оффшоры 70 миллиардов долларов

За два года в оффшоры было выведено 70 миллиардов долларов, а это гривня конвертированная в валюту и вывезенная за пределы страны.

Об этом в эфире «5 канала» заявила кандидат в народные депутаты от Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александра Кужель.

«Крупнейший кризис, который сегодня существует - это отсутствие гривни, в стране нет денег. За счет этого - и такие большие кредиты. Эту гривню изъяли из бюджета - украли, и взятками. За два года вывели в оффшоры 70 миллиардов долларов, это целый бюджет страны - это гривня, которая была конвертирована и вывезена из страны, ее пока нет в Украине», - заявила Кужель.