СМИ: ВИПы выкупают участки под Чернобылем, застраивая их коттеджами

Самое популярное место, в котором селятся ВИПы, - село Страхолесье, примыкающее вплотную к огражденной «колючкой» зоне (риэлторы продают участки в среднем по 3-5,5 тыс. долларов за сотку, уточняя, что желающих хватает. В местах, считающихся более-менее чистой зоной, участки стоят минимум в два раза дороже), сообщает "Сегодня".

Здесь рядом с заброшенными после взрыва на ЧАЭС домами соседствуют элитные коттеджи-новострои, поражающие роскошью, системами охраны и дворами с ухоженными газонами и красивыми фонарями. Обычные селяне-пенсионеры утверждают, что их соседи - люди с известными фамилиями.

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«…участок и дом, которые в советское время принадлежали актеру Леониду Быкову, теперь выкупил крупный бизнесмен-аграрий. На этом месте он построил шикарный особняк бежевого цвета, - подключился к разговору местный пенсионер Алексей. - Еще один участок взяли в аренду французы, правда, говорят, по документам земля числится за неким украинцем. Здесь строится клуб рыболовов. А недавно один богач купил 30 соток, заплатил 170 тысяч долларов. Наверное, построит, как и другие, дом с бассейном и футбольным полем. Все из-за того, что места здесь красивые, как на курортах, раздолье для охоты и рыбалки. Да, Зона рядом, но село не эвакуировали после аварии, потому что радиация в норме (так же о радиации газете ответили и в пресс-службе МЧС). Правда, мы на всякий случай у выловленной из речки рыбки хвосты и головы отрезаем - именно там скапливается радиация».

Как продолжает «Сегодня», похожая картина - и в соседнем селе Медвин. «Рядом с десятком осиротелых хатынок - большие дома, конюшни и... бронетехника. «В селе все говорят, что паны будут устраивать охоту на лошадях и на этом БТРе, - говорит местный егерь. - Вот вышка для охоты (с нее стреляют по пробегающим кабанам). Закон для многих не писан. Мы под вышками находим обезглавленные туши. Это означает, что зверя убивали ради чучела для стены. Однажды мы нашли тушку свиньи без головы, вскрыли - а в утробе 11 поросят... Рабочие одного известного человека поставили 14 таких вышек…».

В Госагентстве лесных ресурсов отвечают, что браконьеры в этих местах действительно промышляют, но в основном это местное население, а не заезжие богачи. «В Иванковском районе звери из зоны выскакивают через колючую проволоку, и местные браконьеры их убивают. Мясо у зверя грязное, поэтому его никто не ест, а вот головы забирают, чтобы сделать чучело. Но это дело рук не так называемых панов. Я проверял эти факты. Например, Пилипишин взял в аренду площади, действительно поставил вышки для охоты в светлое время суток. Но у него все законно, да он и не охотник, а больше рыбак», - сказал изданию заместитель начальника управления охотхозяйства Госагентства лесных ресурсов Украины Андрей Хрол.