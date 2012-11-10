К Тимошенко пришли с медосмотром
13:54, 10 ноября 2012Политика
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Украинские врачи провели медосмотр Тимошенко и предложили ей прекратить голодовку.
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Сегодня, 10 ноября, специалистами ЦКБ «Укрзализницы» (г. Харьков) и областного управления здравоохранения был проведен комиссионный медицинский осмотр экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.
«По результатам медосмотра врачами были предоставлены соответствующие рекомендации относительно дальнейшего медицинского сопровождения осужденной и в очередной раз предложено ей отказаться от голодовки», - сообщили в ГПтСУ.
Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко объявила голодовку в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов.
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