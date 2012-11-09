Эксперты не прогнозируют ПР легкой жизни в парламенте

Скорее всего Партии регионов, за счет мажоритарщиков, удастся создать большинство в новом парламенте, но это большинство будет ситуативным, считает эксперт Института Горшенина Владимир Застава. Об этом он заявил в эфире «5 канала».

«Для любого Президента, даже в президентско-парламентской республике иметь прогнозируемое большинство – это очень важно. Совершенно очевидно, что сейчас, однозначно, большинства нет ни у одной из сторон. Хотя большинство экспертов склоняется к тому, что большинство будет сформировано на базе Партии регионов. Но легко Партии регионов не будет потому что это не стопроцентная победа большинство будет ситуативным. И каждое последующее голосование – это будет тест на выживание этого большинства», - заявил Застава.