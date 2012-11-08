ЦИК обработала 100% протоколов по партиям

ЦИК обработала 100% протоколов с результатами голосования в многомандатном округе.

По состоянию на 18.53 Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября в общегосударственном многомандатном избирательном округе. Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии. Так, за Партию регионов проголосовали 30,00% избирателей; за ВО «Батькивщина» - 25,54%; за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,96%; за Коммунистическую партию Украины - 13,18%; за ВО «Свобода» - 10,44%; за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%; за партию «Наша Украина» - 1,11%, за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08% избирателей. Остальные партии набирают менее одного процента голосов.

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