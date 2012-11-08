ЦИК обработала 100% протоколов по партиям
ЦИК обработала 100% протоколов с результатами голосования в многомандатном округе.
По состоянию на 18.53 Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.
Так, за Партию регионов проголосовали 30,00% избирателей;
за ВО «Батькивщина» - 25,54%;
за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,96%;
за Коммунистическую партию Украины - 13,18%;
за ВО «Свобода» - 10,44%;
за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%;
за партию «Наша Украина» - 1,11%,
за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08% избирателей.
Остальные партии набирают менее одного процента голосов.