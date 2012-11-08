ЦИК обработала 100% протоколов по партиям

19:38, 08 ноября 2012
Политика
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ЦИК обработала 100% протоколов с результатами голосования в многомандатном округе.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал во время заседания в Киеве. 19 октября

По состоянию на 18.53 Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах народных депутатов, которые состоялись 28 октября в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы 2012» в Центральной избирательной комиссии.

Так, за Партию регионов проголосовали 30,00% избирателей;

за ВО «Батькивщина» - 25,54%;

за партию «УДАР Виталия Кличко» - 13,96%;

за Коммунистическую партию Украины - 13,18%;

за ВО «Свобода» - 10,44%;

за партию Наталии Королевской «Украина – Вперед!» - 1,58%;

за партию «Наша Украина» - 1,11%,

за Радикальную партию Олега Ляшко – 1,08% избирателей.

Остальные партии набирают менее одного процента голосов.

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