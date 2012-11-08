Нацсовет призвал СМИ считаться с трауром в День памяти жертв Голодомора

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения, в обращении Нацсовета, подписанном председателем Владимиром Манжосовым, рекомендуется при планировании программ и передач на этот день руководствоваться Правилами ведения вещания на теле- и радиоканалах в дни траура (скорби) и в дни памяти.

В частности, правила обязывают вещателей в день памяти оформить эфирное время без размещения межпрограммных заставок мажорного звучания или с использованием межпрограммных заставок минорного звучания, прекратить трансляцию комедийных фильмов, развлекательных и музыкально-развлекательных передач, концертно-зрелищных передач, теле- и радиовикторин, передач по заказу и музыкальных произведений мажорного звучания.

Рекомендуется воздержаться от трансляции рекламных роликов, а также анонсов, которые содержат элементы шоу, развлечений и эротики, кроме того, распространять в эфирном времени информацию о дне траура (скорби) и дне памяти.

Как сообщал УНИАН, Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине уже начал подготовку к проведению памятных мероприятий 24 ноября.

Цель нынешней общественной кампании - в первую очередь рассказать о тех, кто в годы геноцида спасал соотечественников от страшной смерти. Мероприятия пройдут в Киеве, областных центрах Украины и 32 странах мира.

Ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине проводили мероприятия память жертв голодоморов и политических репрессий.

В 2003 году Верховная Рада назвала, а 2006 году - официально признала Голодомор геноцидом украинского народа.

24 страны официально признали Голодомор геноцидом украинского народа.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.

Уголовное дело возбудила и расследовала СБУ по факту осуществления Голодомора-Геноцида в Украине в 1932-1933 годах.

Решением суда были подтверждены выводы следователей Службы безопасности Украины об организации в 1932-1933 годах на территории УССР руководством большевистского тоталитарного режима – генеральным секретарем Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным (Джугашвили), членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров (СССР) Вячеславом Молотовым (Скрябиным), секретарями ЦК ВКП(б) Лазарем Кагановичем и Павлом Постышевым, членом ЦК ВКП(б), генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии большевиков Украины КП(б)У Станиславом Косиором, членом ЦК ВКП(б), председателем Совета народных комиссаров УССР Власом Чубарем и членом ЦК ВКП(б), вторым секретарем ЦК ВКП(б) Менделем Хатаевичем, геноцида украинской национальной группы, то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение.

Согласно заключению судебной научно-демографической экспертизы, проведенной в ходе досудебного следствия Институтом демографии и социальных исследований им. М.В.Птухи Национальной академии наук Украины, в результате совершенного геноцида в Украине погибло 3 млн. 941 тыс. человек.

Суд констатировал, что И.Сталин (Джугашвили), В.Молотов (Скрябин), Л.Каганович, П.Постышев, С.Косиор, В.Чубарь и М.Хатаевич совершили преступление геноцида, предусмотренное ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид), и закрыл уголовное дело в связи с их смертью.