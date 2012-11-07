Канадский университет издал «Хрестоматию Голодомора»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Книга состоит из шести разделов в виде статей с широким объяснением: научные и правовые оценки; заключения судов и резолюции; свидетельства очевидцев и воспоминания; показания выживших свидетелей, их дневники и письма; документы СССР, Украины, Англии, Германии, Италии и Польши; литературные произведения. Каждый раздел содержит предисловие с замечаниями, которые описывают контент. Книга также имеет справочник для дальнейшего изучения материала и карту.

Авторы книги - профессор политических наук Ратгерского университета (США), специалист по Украине, России и СССР Александр Мотыль и заместитель директора Канадского института украинских наук Университета Альберты (Канада) Богдан Клыд.

«Кроме того, что эта книга проливает свет на эту человеческую катастрофу, масштабы которой не были известны до распада Советского Союза, она дает достаточно доказательств того, чтобы признать Голодомор геноцидом, совершенным Сталиным и его подчиненными», - говорится в предисловии сборника.

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Историк Владимир Вятрович, член Общественного комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов в Украине, отметил: «Украинскими историками и юристами проделана большая работа по розыску материалов, освещающих организацию и последствия Голодомора, подготовлены серьезные аналитические работы, которые воспроизводят его ход, обосновывают его оценку как геноцида. Результаты этой работы сегодня еще мало известны вне пределов нашей страны. Поэтому англоязычное издание, которое включает материалы из первых источников и исследования, является хорошим способом открыть страшную правду о Голодоморе миру».

Он подчеркнул, что появление этой книги свидетельствует о росте интереса западных научных работников к истории Голодомора. В частности, В.Вятрович напомнил, что этой теме посвятили свои книги известные исследователи Норман Наймарк и Тимоти Снайдер.