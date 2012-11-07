Яценюк призвал митингующих под ЦИК стоять «до победного»

Председатель совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» Арсений Яценюк в который раз призывает участников митинга возле ЦИК не расходиться до объявления результатов выборов в спорных одномандатных округах в пользу кандидатов в народные депутаты от оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Яценюк заявил сегодня, выступая перед участниками акции протеста против фальсификации на парламентских выборах.

«Друзья, мы будем собираться здесь, пока ЦИК не объявит настоящие результаты выборов, где победила оппозиция, пока мы не пройдем все суды, пока Янукович и Азаров не уйдут в отставку, а Партия регионов будет отправлена в вечную оппозицию», - сказал А.Яценюк.

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Он пообещал, что завтра лично будет присутствовать на судебном заседании по рассмотрению иска Объединенной оппозиции к окружной избирательной комиссии №94, которая незаконно объявила победителем выборов кандидата в депутаты от Партии регионов Татьяну Засуху.

В данное время на площади перед ЦИК находятся более 200 сторонников оппозиции, которые держат в руках флаги ВО «Батьківщина», ВО «Свобода» и партии «УДАР».

Как сообщал УНИАН, утром 5 ноября председатель совета Объединенной оппозиции «Батьківщина» А.Яценюк, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок и лидер партии «УДАР» Виталий Кличко передали председателю ЦИК Владимиру Шаповалу требования, принятые участниками митинга против фальсификаций результатов выборов.

Оппозиция требовала от В.Шаповала объявить победу кандидатов в депутаты от оппозиционных партий, чья победа в 13 округах подтверждена официальными протоколами.

5 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты выборов в одномандатных избирательных округах №№ 94, 132, 194, 197, 223.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

Оппозиционеры не согласны с решением о проведении перевыборов.