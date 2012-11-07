Тюремщики уверяют, что состояние здоровья Луценко не такое уж и ужасное

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины по поводу заявления супруги экс-министра Ирины Луценко о значительном ухудшении состояния здоровья ее мужа.

В частности, как отметили в ГПтС, на сегодняшний день медицинским персоналом Менской исправительной колонии (№91) постоянно контролируется состояние здоровья Ю.Луценко. «Теперь осужденный проходит курс медикаментозного лечения, назначенного врачами после инструментального и лабораторного медицинского обследования в Черниговской областной клинической больнице (что было рекомендовано комиссией врачей 2 октября с.г.)», - говорится в сообщении.

Также, по данным ГПтС, согласно заключениям врачей медико-санитарной части исправительной колонии, заболеваний, предполагающих стационарное лечение, Ю.Луценко на сегодняшний день не имеет.

Кроме того, пенитенциарная служба информирует, что в ближайшее время в пределах исправительного заведения будет проведен очередной комиссионный осмотр Ю.Луценко «на предмет оценки результатов назначенного лечения и выработки рекомендаций по дальнейшему медицинскому сопровождению осужденного».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 ноября, И.Луценко заявила, что состояние здоровья ее мужа значительно ухудшилось.

«Юре было тяжело дойти до комнаты свиданий. Все его тело покрыто красными пятнами, его беспокоят постоянные головокружения и тошнота», - отметила И.Луценко, которая посетила мужа в колонии 6 ноября. «Все это – следствие нелечения тех болезней, которые подтвердили все медицинские комиссии от Минздрава. Ведь, кроме срочного стационарного лечения, Луценко нуждается и в соблюдении строгой диеты – теплой белковой пище, которая способствовала бы хотя бы поддержке организма при имеющихся болезнях цирроза печени, портальной гипертензии и других, подчеркнула она.

По словам И.Луценко, руководство Менской исправительной колонии №91 и Государственной пенитенциарной службы, игнорируя все имеющиеся медицинские заключения, «не предприняли ни одного шага для лечения Луценко ни в пределах колонии, ни в стационарных медзаведениях», - заявила И.Луценко.

«Максимум, что позволили себе работники колонии – это постельный режим для Луценко. Это их рецепт для лечения цирроза печени, гепатита и других тяжелых болезней, входящих в перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания», - отметила супруга экс-министра.