Жена Луценко говорит, что его тело покрылось красными пятнами

Об этом заявила его супруга Ирина Луценко, которая посетила его вчера в Менской колонии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».

«После моего последнего визита в колонию в воскресенье, 4 ноября, Юра мне не звонил. Именно этот факт и встревожил меня. Поэтому я была вынуждена срочно выехать в колонию на вечер вторника, чтобы убедиться, что с мужем все в порядке; или же ему в очередной раз, учитывая поствыборные события в стране, запретили пользоваться телефоном», - сообщила И.Луценко.

По ее словам, руководство колонии не ожидало ее приезда. «Мне сообщили, что Луценко отказался от права воспользоваться телефоном в понедельник и вторник из-за плохого самочувствия. Ему прописали постельный режим, два дня он находится исключительно на обезболивающих препаратах и отказывается от еды», - отметила она.

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«Юре было тяжело дойти до комнаты свиданий. Все его тело покрыто красными пятнами, его тревожат постоянные головокружения и тошнота», - отметила И.Луценко и добавила: «Все это – следствие нелечения тех болезней, которые подтвердили все медицинские комиссии от Минздрава. Ведь, кроме срочного стационарного лечения, Луценко нуждается и в соблюдении строгой диеты – теплой белковой пище, которая способствовала бы хотя бы поддержке организма при имеющихся болезнях цирроза печени, портальной гипертензии и других. Но на мою просьбу придерживаться Луценко диеты руководство колонии отказало мне».

«Показательный приезд омбудсмена Лутковской и четырех врачей из Чернигова, а позже и вывоз мужа на экскурсию в Черниговскую областную больницу никоим образом не прибавили ему здоровья. Омбудсмен должна возложить всю ответственность за здоровье Юрия Луценко на руководство Менской исправительной колонии №91 и Государственной пенитенциарной службы, которые, игнорируя все имеющиеся медицинские заключения, не предприняли ни одного шага для лечения Луценко ни в пределах колонии, ни в стационарных медзаведениях», - заявила И.Луценко.

«Максимум, что позволили себе работники колонии – это постельный режим для Луценко. Это их рецепт для лечения цирроза печени, гепатита и других тяжелых болезней, входящих в перечень заболеваний, которые являются основанием для освобождения осужденных от дальнейшего отбывания наказания», - отметила супруга экс-министра.

И.Луценко уверена: «Всеми действиями тюремщиков подтверждается тезис – Луценко уничтожают физически как политического оппонента нынешней власти».