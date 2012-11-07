Милиция проверяет, принадлежит ли найденное тело Мазурку

Об этом УНИАН сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

По его словам, «действительно, на строительстве нашли труп. Кто-то пустил слухи, что это тело Мазурка. Мы направили туда следственно-оперативные группы и группы уголовного розыска. Все эти обстоятельства будем выяснять».

В то же время он не уточнил, где именно, когда и кем было найдено тело.

Отвечая на вопрос, присутствуют ли на теле огнестрельные повреждения, В.Фаринник сказал: «Да, тело с огнестрельным ранением».

В то же время, на сайте МВД Украины появилась информация, что «тело мужчины, похожего на подозреваемого в убийстве охранников в торговом центре, найдено 7 ноября в Киеве. По предварительным заключениям, причина смерти – самоубийство».

Как отмечается в сообщении, «о том, что найден мертвый человек, в милицию сообщил киевлянин, который утром выгуливал собаку. На место немедленно выехала следственно-оперативная группа, которая констатировала недавнюю смерть мужчины, внешне похожего на Мазурка, который умер от огнестрельного ранения. В одежде находился паспорт и рядом обнаружено оружие».

По данным МВД, сейчас на месте работают эксперты и оперативные работники, которые пытаются выяснить, где скрывался мужчина. Назначены ДНК-экспертизы, чтобы достоверно установить, является ли найденный человек Я.Мазурком.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября 2012 года в ТРЦ «Караван» в Киеве неизвестный расстрелял трех частных охранников и еще одного тяжело ранил.

Милиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

5 октября министр внутренних дел Виталий Захарченко заявил, что личность преступника установлена, и предпринимаются меры по его задержанию. По его словам, убийцей охранников является уроженец Львовской области, 1974 года рождения, Ярослав Мазурок.

10 октября в МВД сообщили, что подозреваемый объявлен в международный розыск. Его данные выставлены на официальном сайте Интерпола.