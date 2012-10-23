Соратники Луценко говорят, что тюремщики водят американского посла за нос

Государственная пенитенциарная служба в очередной раз прибегает к подмене понятий, нарушает ст. 110 Уголовно-исполнительного кодекса Украины и п. 46-47 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, отказывая бывшему министру внутренних дел Юрию Луценко во встрече с послами.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Народная Самооборона».

Пресс-служба напоминает, что сегодня ГПтС сообщила о предоставлении разрешения вице-президенту Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, руководителю кратковременной миссии ОБСЕ в Украине Вальбурге Габсбург Дуглас и руководителю программ Международного Секретариата ОБСЕ Анне Черновой на посещение сегодня, 23 октября, осужденного бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко в Менской исправительной колонии Черниговской области (№ 91).

«Разрешение предоставлено в соответствии с личным обращением осужденного и на основании официального обращения вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, полученного через МИД Украины».

В ведомстве объяснили, что, поскольку, в соответствии с действующим законодательством, заключенный имеет право на одно краткосрочное свидание на месяц, и Ю.Луценко использует его для встречи с представителями ПА ОБСЕ, руководство Менской исправительной колонии проинформировало посла США в Украине Джона Ф.Теффта о невозможности организации сегодня свидания с Ю.Луценко.

Кроме того, ГПтС сообщила, что посол ЕС в Украине Ян Томбински к руководству ведомства или исправительной колонии с просьбой о встрече с осужденным Ю.Луценко вообще не обращался.

Также в «Народной Самообороне» напомнили, что на прошлой неделе жена Ю.Луценко Ирина Луценко заявила, что Ю.Луценко написал заявление на имя руководства Менской колонии о том, что он приглашает на краткосрочное свидание в октябре 2012 года представителей дипломатических учреждений – посла США в Украине Джона Теффта и посла ЕС в Украине Яна Томбински. Соответствующие приглашения были направлены Ю.Луценко в дипломатические учреждения.

В то же время руководством Менской ИК было предложено Ю.Луценко одновременно пригласить на эту же встречу 23 октября и вице-президента Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, руководителя кратковременной миссии ОБСЕ в Украине Вальбургу Габсбург Дуглас. Соответствующие заявления и приглашения также были оформлены своевременно.

По состоянию на 18.00 вечера 22 октября руководство ГПтСУ не предоставило разрешения ни одному из дипломатических представительств о встрече с осужденным Юрием Луценко.

«Утреннее сообщение пресс-службы ГПтСУ в очередной раз показало, что руководство пенитенциарной службы прибегает к подмене понятий при предоставлении разрешения на встречу с заключенным, в нарушение как законов, так и подзаконных актов Украины», - заявили в «Народной Самообороне».

В соответствии с п. 46 Правил внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, «свидания осужденных с дипломатическими представителями в количестве установленных уголовно-исполнительным законодательством Украины не учитываются, их число не ограничивается».

«Отмечаем, что встреча с послами иностранных государств входит в разрешенное краткосрочное свидание раз в месяц и не является сверхурочным».

«Свидание осужденного разрешается не более, чем с тремя взрослыми лицами», - отмечено в п. 47 этих же Правил.

В соответствии с этими нормами, Юрием Луценко и были приглашены три высокоуважаемых дипломата на октябрьскую краткосрочную встречу», - объяснили в партии.

В заявлении также напоминается, что неделю тому назад послу США Дж.Теффту уже было отказано во встрече с Ю.Луценко якобы по той причине, что экс-министр уже воспользовался своим правом на краткосрочную встречу в октябре. «Однако эта ложь со стороны ГПтСУ была разоблачена и обнародована», - заявили в партии.

«Однако сегодня Государственная пенитенциарная служба в очередной раз прибегает ко лжи, выполняя указания из высоких кабинетов. Страх власти накануне парламентских выборов понятен, и проявляется он в надуманных причинах со стороны ГПтСУ», - отмечается в заявлении «Народной Самообороны».