Наливайченко: оппозиция должна защитить победу на 184-м округе

И включить этот округ в перечень приоритетных округов, которые нуждаются в особом контроле и защите. Об этом заявил представитель «УДАРа» Валентин Наливайченко, который в воскресенье находился в Херсонской области, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

По словам В.Наливайченко, «по результатам независимых экзит-полов, И.Винник должен был победить с преимуществом в 8000 голосов. После обработки 87% бюллетеней он опережал своего конкурента на 1800 голосов, однако победа была украдена в последний день подсчета. Выдвиженцу власти «нарисовали» преимущество в 98 бюллетеней».

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По требованию тысячного митинга в Новой Каховке ОИК начала пересчет, который сразу показал большое количество неучтенных бюллетеней в интересах И.Винника. Однако, по словам В.Наливайченко, «по незаконному приказу «сверху» ОИК резко прекратила пересчет, и сфальсифицированные результаты отправили в ЦИК как конечные. Впоследствии было обнаружено, что данные из протоколов с мокрой печатью из нескольких УИК и протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования не совпадают. На разных участках провластному кандидату было приписано от 21 до 100 голосов».

«Это та же технология, которая применяется относительно оппозиции по всей Украине. Мы должны защищать волю общества», - сказал В.Наливайченко. «Я призываю Объединенную оппозицию и «Свободу» присоединиться к защите воли избирателей Херсонской области в округе №184, и поддержать независимого оппозиционера И.Винника в его борьбе с «региональным» беззаконием», - отметил он.

По данным сайта ЦИК, в округе №184 победил выдвиженец Партии регионов Николай Дмитрук, который набрал 19.96% голосов избирателей.