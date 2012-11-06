Заседание ОИК № 184 не может начаться из-за бойкота

Заседание ОИК №184 (Новая Каховка) по рассмотрению факсограммы ЦИК о пересмотре итогового протокола по одномандатному округу, в котором были обнаружены массовые несовпадения и неточности, не может начаться из-за бойкота представителей от ПР и отсутствия главы комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе кандидата в народные депутаты по этому округу Ивана Винника.

Как говорится в сообщении, «в 13.30 секретарь ОИК обратилась в ЦИК с просьбой дать объяснение о дальнейших действиях, поскольку время для исправления итогового протокола выделено до 8 ноября. На данный момент присутствующие на заседании члены ОИК готовят письмо в Центризбирком с просьбой заменить председателя комиссии и сократить количество членов ОИК с 18 до 12 человек, поскольку по различным причинам 6 членов ОИК покинули город Новая Каховка. Председатель ОИК Николай Григорец в данный момент находится в больнице и приходить на заседание ОИК не собирается».

В то же время, отмечается в сообщении, в Новой Каховке, возле мэрии, где находится помещение ОИК, проходит митинг в поддержку оппозиционного кандидата И.Винника, в отношении которого были применены фальсификации.

Как сообщал УНИАН, по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий в избирательном округе № 184 (центр в Новой Каховке) победил представитель Партии регионов, предприниматель, депутат облсовета Н.Дмитрук, который набрал 19,97% голосов. На втором месте - самовыдвиженец И.Винник, за которого проголосовали 19,86% избирателей. Разрыв между кандидатами составлял 98 голосов.

30 октября, в связи с жалобой И.Винника, ОИК № 184 приняла решение пересчитать бюллетени на трех участках в Бериславском районе.

Однако пересчет бюллетеней начался в ОИК только поздно ночью.

Во время пересчета в пачке бюллетеней за Н.Дмитрука члены ОИК нашли бюллетени за других кандидатов.

После пересчета разрыв между Н.Дмитруком и И.Винником сократился до 86 голосов.

31 октября окружная избирательная комиссия №184 проголосовала за утверждение протокола о результатах выборов по данному округу. В документе отмечается, что победителем в округе признан представитель Партии регионов Н.Дмитрук. Однако указанный документ поддержали только 9 из 18 членов комиссии, что делает это решение нелегитимным.

2 ноября Центральная избирательная комиссия приняла документы от окружной избирательной комиссии №184.

По данным ЦИК, в избирательном округе №184 (Новая Каховка, Херсонская область) Партию регионов поддержали 29,93% избирателей, "Батькивщину" – 23,70%, "УДАР" – 11,43%, КПУ – 23,25%, ВО "Свобода" – 4,46%. По мажоритарной системе победителем в этом округе стал представитель Партии регионов Н.Дмитрук – 19,96% голосов избирателей. По данным ЦИК, протокол ОИК подписан всеми членами комиссии без выражения особого мнения.