Левочкин говорит, что соцсети преждевременно отправили его в отставку
18:17, 06 ноября 2012Политика
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Глава АП опровергает слухи, которые распространились в сетях.
Левочкин прокомментировал всплеск слухов
Глава Администрации президента Сергей Левочкин опровергает слухи о своей отставке, которые распространились сегодня в украинских социальных сетях.
"Отвечу словами Марка Твена - слухи о моей отставке слишком преждевременны", - сказал он в комментарии "Украинской правде".
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