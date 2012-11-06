Левочкин говорит, что соцсети преждевременно отправили его в отставку

18:17, 06 ноября 2012
Политика
1932 0

Глава АП опровергает слухи, которые распространились в сетях.

Левочкин прокомментировал всплеск слухов

Глава Администрации президента Сергей Левочкин опровергает слухи о своей отставке, которые распространились сегодня в украинских социальных сетях.

"Отвечу словами Марка Твена - слухи о моей отставке слишком преждевременны", - сказал он в комментарии "Украинской правде".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter