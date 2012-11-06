Левочкин говорит, что соцсети преждевременно отправили его в отставку

Глава Администрации президента Сергей Левочкин опровергает слухи о своей отставке, которые распространились сегодня в украинских социальных сетях.

"Отвечу словами Марка Твена - слухи о моей отставке слишком преждевременны", - сказал он в комментарии "Украинской правде".