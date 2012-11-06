ВР рекомендовала ЦИК провести повторные выборы в 5 округах

Верховная Рада Украины рекомендует Центральной избирательной комиссии назначить повторные выборы в 5 одномандатных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 268 народных депутатов из 349 зарегистрированных в сессионном зале.

«За» высказались, в частности, 192 депутата из фракции Партии регионов, 3 - из НУ-НС, 25 - из КПУ, 20 - из Народной партии, 17 - из группы Реформы ради будущего и 11 внефракционных. Из фракции "БЮТ-Батькивщина" за это решение не проголосовал ни один из депутатов.

Согласно принятому постановлению, Верховная Рада рекомендует Центризбиркому назначить в соответствии с законом о выборах народных депутатов повторные выборы в одномандатных округах №№94, 132, 194, 197 и 223.

Кроме того, ЦИК должна обеспечить их проведение.

Постановление также предусматривает, что должен быть определен объем бюджетных расходов, необходимых для проведения повторных выборов, а правительство должно принять меры по финансированию этих повторных выборов.

Постановление было внесено народным депутатом от фракции Партии регионов Александром Козубом.