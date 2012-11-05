Член ЦИК заявил, что в Украине свободных выборов не было

Как передает корреспондент УНИАН, результаты выборов в этих двух округах объявил член ЦИК, куратор региона Александр Шелестов.

"Признать избранными народными депутатами Сергея Клюева, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 46, и Виталия Борта, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 56", - говорится в решении ЦИК.

Во время обсуждения этого решения член ЦИК Игорь Жиденко выразил отдельное мнение. В частности, он считает, что "свободных выборов в Украине не было". "Во многих округах избирательный процесс превратился в фарс. В соответствии с законодательством, запрещается осуществлять подкуп, манипуляции, угрозы, которые препятствуют свободному выбору избирателей. Все эти явления были во время избирательного процесса, имели распространенный характер. Они также нашли отображение в заключениях международных наблюдателей", - сказал И.Жиденко.

В свою очередь А.Шелестов отметил, что в этих округах отсутствуют судебные решения и судебные производства относительно результатов выборов.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал отметил, что результаты голосования в 46-ом и 56-ом округах занесены в протокол Центризбиркома.

В соответствии с результатами выборов, С.Клюев получил 73,10% голосов избирателей. Его ближайший конкурент – представитель ВО "Батькивщина" Константин Матейченко – получил 10,67% голосов избирателей.

Представитель Партии регионов В.Борт, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 56, получил 71,08%, в то время как его ближайший конкурент - представитель Компартии Украины Денис Молоков - получил всего 12,10%.