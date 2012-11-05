Член ЦИК заявил, что в Украине свободных выборов не было
Во время оглашения официальных результатов в двух одномандатных избирательных округах - № 46 и 56, член ЦИК Игорь Жиденко заявил, что в Украине за время выборов имели место системные нарушения избирательного закона.
Как передает корреспондент УНИАН, результаты выборов в этих двух округах объявил член ЦИК, куратор региона Александр Шелестов.
"Признать избранными народными депутатами Сергея Клюева, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 46, и Виталия Борта, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 56", - говорится в решении ЦИК.
Во время обсуждения этого решения член ЦИК Игорь Жиденко выразил отдельное мнение. В частности, он считает, что "свободных выборов в Украине не было". "Во многих округах избирательный процесс превратился в фарс. В соответствии с законодательством, запрещается осуществлять подкуп, манипуляции, угрозы, которые препятствуют свободному выбору избирателей. Все эти явления были во время избирательного процесса, имели распространенный характер. Они также нашли отображение в заключениях международных наблюдателей", - сказал И.Жиденко.
В свою очередь А.Шелестов отметил, что в этих округах отсутствуют судебные решения и судебные производства относительно результатов выборов.
Председатель ЦИК Владимир Шаповал отметил, что результаты голосования в 46-ом и 56-ом округах занесены в протокол Центризбиркома.
В соответствии с результатами выборов, С.Клюев получил 73,10% голосов избирателей. Его ближайший конкурент – представитель ВО "Батькивщина" Константин Матейченко – получил 10,67% голосов избирателей.
Представитель Партии регионов В.Борт, который баллотировался в одномандатном избирательном округе № 56, получил 71,08%, в то время как его ближайший конкурент - представитель Компартии Украины Денис Молоков - получил всего 12,10%.