Ляпина говорит, что на ее округе пытаются применить «схему Засухи»

Об этом говорится в комментарии К.Ляпиной, переданном УНИАН пресс-службой партии «За Украину!», относительно решения Апелляционного административного суда Киева, который удовлетворил требование кандидата, самовыдвиженца Александра Супруненко о пересчете голосов избирателей на 26-ти участках 216-го округа, на которых К.Ляпина имеет существенное преимущество, и признал неправомерным недопущение А.Супруненко на 16 избирательных участков.

«То, что мы видим, - это настоящий судебный бандитизм. Власть пытается просто перечеркнуть голоса почти 30 тысяч людей и такой ценой протянуть провластного кандидата. Это схема Засухи – власть обкатала ее на 94-ом округе и теперь пытается применить ее и в Киеве, чтобы признать выборы на отдельных участках недействительными и провозгласить победу Супруненко», - отметила К.Ляпина.

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Она заявила, что «суд ни словом не вспомнил о документально засвидетельствованных на протяжении трех дней судебных заседаний фальсификациях избирательных документов, осуществленных Супруненко и его доверенными лицами, ни словом не обмолвился, что за фальсификацию избирательных документов они должны нести уголовную ответственность, не принял к сведению заявления свидетелей самого Супруненко, которые свидетельствовали, что их подписи на актах о нарушении поддельные. Не принял во внимание тот факт, что согласно фальсифицированным актам, Супруненко и члены его преступной группировки находились в одно и то же время в двух или трех разных местах. И в конечном итоге было вынесено это позорное решение, которое вообще назвать судебным решением язык не поворачивается».

В пресс-службе партии отметили, что ранее в ходе заседания Киевским окружным административным судом было установлено, что протокол участковой комиссии №800180, который был передан в окружную комиссию округа №216, был сфальсифицирован. В пользу провластного кандидата А.Супруненко было приписано 192 голоса других кандидатов. Это выяснилось во время просмотра судом видеозаписи подсчета голосов и установления результатов голосования на указанном участке, которую по требованию К.Ляпиной предоставил суду ЦИК.

*** Согласно данным, обнародованным на сайте ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов, в округе № 216 победила К.Ляпина, за которую проголосовали 29,27% избирателей, за А.Супруненко – 27,70%.