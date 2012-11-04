В «Батькивщине» обещают огласить решение относительно обнуления списков завтра

Об этом заявил представитель «Батькивщины», народный депутат Вячеслав Кириленко в эфире «5-го канала» в воскресенье.

«Решение будет принято завтра. В 10 часов митинг, и там, очевидно, все будет объявлено», - сказал он, напомнив, что завтра утром состоится митинг под Центризбиркомом.

В то же время, прибавил В.Кириленко, такое решение не является «решением одного дня», поскольку все равно придется провести съезд и выслушать каждого мажоритарщика по этому вопросу.

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«Это не решение одного дня. Нужно провести съезд, чтобы принять решение и нужно, чтобы мажоритарщики высказались по этой теме. Нам нужен 100% результат», - сказал он.

При этом В.Кириленко отметил, что «обнуление» списков не является самоцелью для оппозиции. По его словам, главное – это отстоять выбор граждан Украины.