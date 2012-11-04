Зарубинский - оппозиции: на место тех, кто отказался от мандата, придут другие

Народный депутат Украины от фракции Народной партии, кандидат в депутаты от Партии регионов Олег Зарубинский заявляет, что в случае отказа от мандатов депутатов-мажоритарников от оппозиции в парламент вместо них войдут те, кто занял второе место на выборах.

Об этом депутат сказал сегодня на «5-ом канале».

О.Зарубинский отметил, что оппозиционные силы имеют право выступать с инициативой об «обнулении» списков. В то же время, прибавил он, остается вопрос, что делать с мажоритарниками, которые победили от оппозиции.

О.Зарубинский считает, если мажоритарники-оппозиционеры не приходят в парламент, то никто не отменяет решения, что выборы на этих округах состоялись.

«Нет вопросов – ваши Иваненко или Петренко не хотят быть в парламенте, но поскольку на одномандатных округах были другие кандидаты, и они получили определенное количество голосов людей, то очевидно, тот, кто занял второе место, если они хотят, конечно, имеет полное право быть в составе парламента», - отметил О.Зарубинский.