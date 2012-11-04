У Кличко тоже задумались над идеей обнулить списки

В партии "УДАР" рассматривают возможность проведения съезда партии и принятия решения об отказе от партийного избирательного списка и выдвиженцев, победивших в мажоритарных округах, и непризнании парламентских выборов.

Об этом заявил заместитель председателя "УДАР", руководитель избирательного штаба партии Виталий Ковальчук. «Власть превратила установление результатов этих выборов в фарс, невиданный по своему цинизму. Волеизъявлением людей полностью пренебрегают. Таким образом, состав, который сегодня пытаются протащить, не будет отражать настроений и запроса граждан. Мы шли в парламент, чтобы работать, поэтому не будем принимать участие в преобразовании Верховной Рады в декоративный орган Партии регионов », - цитирует Ковальчука пресс-служба партии" УДАР ".