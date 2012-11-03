Председателю первомайского окружкома стало плохо в здании ЦИКа

Как сообщили УНИАН представители ОИК №132, которые сдают документы в Центризбирком, председателю комиссии В.Миктюку уже в помещении ЦИК стало плохо и ему сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, сегодня глава окружной избирательной комиссии №132 (Первомайск, Николаевская область) привез в Центризбирком протокол о результатах выборов в округе. Документация с одномандатного избирательного округа №132 находится в коробке с печатью Николаевского окружного административного суда.

Сейчас рабочая группа ЦИК принимает от этой комиссии протоколы участковых избирательных комиссий округа.

После этого протокол окружной избирательной комиссии будет объявляться на заседании ЦИК.