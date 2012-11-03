Москаль: По дороге в суд протоколы со 132 округа подменили на фальшивые

Работники милиции и судебные исполнители подменили оригиналы избирательных протоколов Первомайской ОИК №132 во время их транспортировки в Окружной административный суд Николаева.

Об этом УНИАН сообщил народный депутат Геннадий Москаль, который находится в избирательном округе №132.

"Сейчас в Первомайске мной документируется схема грубой фальсификации результатов выборов по 132-у мажоритарному округу. Схема, в которой задействована милиция, - по пути в Окружной админсуд протоколы подменили на фальшивые", - сказал он.

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Г.Москаль объяснил, что этот факт был разоблачен сегодня во время судебного заседания. "Сегодня в суде я как представитель ВО “Батькивщина” начал знакомиться с привезенными исполнительной службой и МВД протоколами и выявил, что много из них подменены. В фальшивых протоколах кандидату от Партии регионов Травянку приписаны голоса от непроходимых и технических кандидатов, а количество голосов за Аркадия Корнацкого существенно уменьшено. И эта подмена обрела массовый характер. При этом в фальшивых протоколах не сходятся нумерация и печати, которые поставлены в оригиналах. Подмену очень легко доказать, ведь перед изъятием протоколов “Беркутом” и исполнительной службой окружной избирком сделал и заверил все копии оригиналов протоколов", - отметил Г.Москаль.

Он заметил, что когда им была разоблачена махинация и он заявил о ней, от здания суда были отведены кордоны милиции, которые охраняли ее.

"Это значит, что готовится похищение фальсифицированных протоколов из помещения суда бритоголовыми юнцами с тем, чтобы фальсификацию потом невозможно было доказать", - предположил депутат.

В связи с этим Г.Москаль призвал жителей Николаевской области прибыть в Окружной админсуд и не допустить силового захвата материалов судебного дела.