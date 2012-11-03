Председатель ОИК в Первомайске со вчерашнего дня не выходит на связь
16:11, 03 ноября 2012Политика
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В здании окружной избирательной комиссии № 132 (Первомайск Николаевской области) на заседание собираются члены комиссии.
Сломанный забор у здания Центральной городского совета в Первомайске
Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент прибыли трое членов ОИК из необходимых 10 для начала работы комиссии.
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Председатель ОИК со вчерашнего вечера на связь не выходит. У здания, где размещается окружков, находятся около 100 сторонников оппозиции.
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