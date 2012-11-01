Власенко к Тимошенко не пустили

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге перед харьковской больницей С.Власенко отметил, что ему не объяснили, какой нормой закона запрещается свидание с Ю.Тимошенко.

«Я не попал к Юлии Владимировне. Меня не пустили. Это незаконно, но они мотивировали тем, что у нее краткосрочное свидание, и почему-то защитникам нельзя видеть Юлию Владимировну сегодня. На мой вопрос, какой нормой это регламентируется, ответа, конечно, не было», - сказал он.

По словам С.Власенко, вход в блок больницы, где лежит Ю.Тимошенко, охраняют три подполковника милиции.

Защитник также отметил, что в эти минуты продолжается встреча Ю.Тимошенко с лидерами Объединенной оппозиции Александром Турчиновым, Григорием Немырей и Арсением Яценюком.