К Тимошенко прибыли Турчинов, Немыря и Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, они зашли на территорию медицинского заведения, а после посещения Ю.Тимошенко пообещали провести брифинг.

Перед этим к Ю.Тимошенко прибыл ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

Перед проходной больницы руководителей «Батькивщины» встретили около 50 сторонников Ю.Тимошенко. Люди держат национальные флаги, символику ВО «Батькивщина», а также транспаранты с надписью «Юле – свободу!».

Заместитель начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский сообщил журналистам, что в рамках краткосрочной встречи лидеры оппозиции смогут встретиться с Ю.Тимошенко. В то же время он сообщил, что посол Евросоюза в Украине Ян Томбински еще не прибыл в больницу.