К Тимошенко прибыли Турчинов, Немыря и Яценюк

13:27, 01 ноября 2012
Политика
3140 0

К экс-премьер-министру Юлии Тимошенко в ЦКБ «Укрзализница» в Харькове прибыли лидеры Объединенной оппозиции Александр Турчинов, Арсений Яценюк и Григорий Немыря.

Как передает корреспондент УНИАН, они зашли на территорию медицинского заведения, а после посещения Ю.Тимошенко пообещали провести брифинг.

Политики обещают брифинг после встречи с Тимошенко

Перед этим к Ю.Тимошенко прибыл ее защитник, народный депутат Сергей Власенко.

Перед проходной больницы руководителей «Батькивщины» встретили около 50 сторонников Ю.Тимошенко. Люди держат национальные флаги, символику ВО «Батькивщина», а также транспаранты с надписью «Юле – свободу!».

Заместитель начальника Управления ГПтСУ в Харьковской области Андрей Лапинский сообщил журналистам, что в рамках краткосрочной встречи лидеры оппозиции смогут встретиться с Ю.Тимошенко. В то же время он сообщил, что посол Евросоюза в Украине Ян Томбински еще не прибыл в больницу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter